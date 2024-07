Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Wohnungseinbrüche und einen Garagenaufbruch - Zeugen gesucht - #polsiwi

Siegen / Netphen (ots)

Zwei Wohnungseinbrüche und einen Garagenaufbruch haben die Polizei am Freitag und Samstag (27. Juli) beschäftigt. In Kaan-Marienborn nutzten unbekannte Täter eine kurze Abwesenheit der Wohnungsinhaber aus, um am helllichten Tag in ein Haus einzubrechen. Die Einbrecher öffneten in der Straße Am Ellenberg gewaltsam ein Fenster und gelangten vermutlich so in das Einfamilienhaus. Hier öffneten sie zumindest einen Tresor und erbeuteten Wertgegenstände in bislang noch unbekannter Höhe. Anschließend verließen sie kurz vor 11:00 Uhr durch die Haustür das Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich um zwei komplett schwarz gekleidete Täter gehandelt haben. Sie trugen medizinische Masken im Gesicht und Gartenhandschuhe. Eine weitere Beschreibung liegt derzeit nicht vor.

Einen weiteren Wohnungseinbruch hat es in der Siegener Mörikestraße in der Nacht auf Samstag gegeben. Hier gelangte nach bisherigen Erkenntnissen ein einzelner Täter mit Rucksack in das Einfamilienhaus, indem er die Terrassentür gewaltsam öffnete. Im Haus selbst waren zahlreiche Schränke durchwühlt worden. Auch hier verließ der Täter nach jetzigem Informationsstand das Gebäude durch die Haustür. Dies dürfte gegen ca. 01:10 Uhr gewesen sein. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Siegen (KK 5) hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.

In Netphen-Irmgarteichen ist es zwischen Freitagabend (26. Juli, 19:00 Uhr) und dem Samstagmorgen (11:45 Uhr) zu einem Garagenaufbruch gekommen. Unbekannte hebelten die Eingangstür der Garage an der Koblenzer Straße (L 722) auf. In der Garage sollen sich vier E-Bikes befunden haben, die nochmals zusätzlich mit Fahrradschlössern gesichert waren. Dabei handelte es sich um jeweils um MTB-Räder der Marke Cube, Modell Reaction Hybride (1 x grau/grün, 1 x schwarz/weiß, 1 x grau/schwarz, 1 x schwarz). Die Einbrecher entwendeten die Räder im Wert von mehr als 10.000 Euro sowie Fahrradhelme, die an den Rädern hingen. Die Kriminalpolizei in Kreuztal hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Die Kripo vermutet, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport der Räder genutzt haben könnten. Die Ermittler bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 02732 / 909 - 0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell