Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht auf dem Bahnhofsparkplatz Kreiensen

Bad Gandersheim (ots)

(ahr) 37574 Einbeck, Bahnhofstraße, Parkplatz am Bahnhof, Zeit: 12.03.2025, 06:15 Uhr bis 13:40 Uhr. Im genannten Zeitraum ist es auf dem Parkplatz des Bahnhofes in Kreiensen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen ordnungsgemäß geparkten VW Golf Plus. Der entstandene Sachschaden beträgt 1000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder Pkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim unter 05382/95390 in Verbindung zu setzen.

