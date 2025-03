Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung in Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

(ahr) 37581 Bad Gandersheim, Bismarckstraße 32, Zeit: Montag, 10.03.2025, 23:30 Uhr bis Dienstag, 11.03.2025, 00:00 Uhr. Im genannten Zeitraum hat ein bislang unbekannter Täter, vermutlich durch einen Fußtritt, eine Schaufensterscheibe des alten Reformhauses in der Bismarckstraße 32 in Bad Gandersheim beschädigt. Hierdurch ist ein Sachschaden in Höhe von 1200 Euro entstanden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim unter 05382/95390 in Verbindung zu setzen.

