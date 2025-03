Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw-Tür mit Hundekot beschmiert

Northeim (ots)

Northeim OT Langenholtensen, Am Heimchenberg, Montag, 10.03.2025, 16.00 Uhr bis Dienstag, 11.03.2025, 09.00 Uhr

LANGENHOLTENSEN (Wol) - Zudem Seitenscheibe beschädigt.

Im Zeitraum von Montag ca. 16.00 Uhr bis Dienstag ca. 09.00 Uhr beschädigte eine unbekannte Person ein Auto in der Straße "Am Heimchenberg" in Langenholtensen. Die Beschädigung (Scheibe der Fahrertür gesprungen) wurde auf unbekannte Weise verursacht. Zudem wurde die Fahrertür mit Hundekot beschmiert.

Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 250 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell