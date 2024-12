POL-PDNR: Sachbeschädigung an öffentlichem Bücherschrank

Linz am Rhein (ots) - Im Tatzeitraum vom 29.11.24, 21:00 Uhr bis zum 30.11.24, 11:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter eine Scheibe der Hauseingangstüre des Mehrfamilienhauses in der Asbacher Straße 18 in Linz am Rhein. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein gebeten. Rückfragen bitte an: ...

