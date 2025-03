Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

Bodenfelde, (go), Nienoverer Weg, (Nähe Reitverein), Dienstag, der 11.03.2025, zwischen 13:00 Uhr und 14:30 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrer eines LKW beschädigte den parkend abgestellten PKW einer 18- jährigen aus Bodenfelde. Anschließend entfernte er sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. EUR 5000 Euro. Zeugen, die hier Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder in Uslar, Tel. 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell