Am Mittwoch kam es zu einem Unfall in Laichingen.

Um 21.45 Uhr befuhr der 23-jährige Opelfahrer die Forststraße in Richtung Silcherweg. Er kam von der Fahrbahn ab und krachte in einen auf der linken Seite geparkten Hyundai. Eine Polizeistreife des Polizeirevier Ehingens befand sich in unmittelbarer Nähe und konnte den Fahrer noch in seinem Opel feststellen. Die Ursache war sofort klar, da der Fahrer stark nach Alkohol roch. Ein Test bestätigte, dass er deutlich zu viel davon getrunken hatte. In einer Klinik nahm ihm eine Ärztin Blut ab. Die Auswertung soll Aufschluss darüber geben, wieviel Alkohol der Unfallverursacher tatsächlich intus hatte. Sein Führerschein wurde einbehalten. Er sieht nun einer Anzeige entgegen. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Autos auf knapp 10000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst barg das Fahrzeug des Unfallverursachers.

