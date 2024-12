POL-F: 241208 - 1175 Frankfurt - Sossenheim: Einbruch in Einfamilienhaus - Hohe Beute in Schmuck und Bargeld

Frankfurt (ots) - (lo) Am Samstagabend kam es im Ostend zu einem Raubüberfall auf einen 26-jährigen Mann. Der Vorfall ereignete sich in der Unterführung am Ratswegkreisel, als der Geschädigte auf dem Weg zu einem angemieteten Lagerraum in der Hanauer Landstraße war. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach der Täter den 26-Jährigen zunächst an und erkundigte sich ...

mehr