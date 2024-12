Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241208 - 1174 Frankfurt - Ostend: Raubüberfall - Täter erbeutet Smartphones

Frankfurt (ots)

(lo) Am Samstagabend kam es im Ostend zu einem Raubüberfall auf einen 26-jährigen Mann. Der Vorfall ereignete sich in der Unterführung am Ratswegkreisel, als der Geschädigte auf dem Weg zu einem angemieteten Lagerraum in der Hanauer Landstraße war.

Nach bisherigen Erkenntnissen sprach der Täter den 26-Jährigen zunächst an und erkundigte sich nach dem Inhalt seiner grünen Einkaufstasche. Kurz darauf packte er ihn am Jackenkragen und versuchte, ihm die Tasche zu entreißen. Als dieser sich wehrte, zog der Unbekannte ein Messer mit einer Klingenlänge von ca. 5 cm, bedrohte den Geschädigten und flüchtete mit der Beute in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Männlich, 20 - 25 Jahre alt, ca. 185 cm groß, osteuropäisches Erscheinungsbild, helle Wintermütze, dunkle Jacke, dunkle Jeans, schwarze Winterhandschuhe.

Die Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter oder dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 069 755 10500 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell