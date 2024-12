POL-F: 241207 - 1171 Frankfurt / Eschborn: Vermisstensache

Frankfurt (ots) - (fl) Am Mittwochabend (4. Dezember 2024) gegen 23:45 Uhr kontrollierten Polizisten ein Fahrzeug in der Straße Alt-Fechenheim Ecke Burglehen. Den PKW steuerte eine 19-Jährige und ihr Begleiter war ein 28-jähriger Mann. Während der Fahrzeugkontrolle sahen die aufmerksamen Beamten eine Ecstasy Tablette in der Mittelkonsole liegen. Bei der ...

mehr