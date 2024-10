Feuerwehr Voerde

FW Voerde: 87 Voerder Feuerwehrleute im Einsatz

Voerde (ots)

Heute Nacht um 03:11 Uhr wurde die Feuerwehr Voerde zu einen Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus, im Stadtteil Möllen, kam es zu einem größeren Brandereignis. 12 Trupps unter Atemschutz wurden eingesetzt und konnten die 20 gemeldeten Bewohner, darunter mehrere Kinder, retten. Zur überörtlichen Hilfe wurde eine zweite Drehleiter, aus Dinslaken, alarmiert und unterstützte die Voerder Drehleiter. Eine Frau musste sich mit einen Sprung in den Sprungretter, aus der brennenden Wohnung, retten. Drei Personen wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Aufgrund der vielen betroffenen Personen entschied der Leiter der Feuerwehr Voerde, Dirk Bosserhoff, gegen 03:40 Uhr einen MANV (Massenanfall von Verletzten) zu alarmieren. Dadurch bekommt die Feuerwehr Unterstützung durch weitere Hilfsorganisationen, wie beispielsweise dem DRK, Johanniter, oder Malteser, zur Versorgung von Patienten und Betroffenen. Koordiniert werden diese Kräfte dann durch den organisatorischen Leiter Rettungsdienst. Vorort betreute und versorgte das DRK, Bereitschaft Voerde, die Patienten und betroffenen Bewohner im Gemeindehaus der Kirche. Das Feuer war nach Beginn der Löscharbeiten rasch unter Kontrolle und konnte bald vollständig gelöscht werden. Die Wohnungen sind vorerst nicht bewohnbar, deshalb sorgte das Ordnungsamt der Stadt Voerde für die Unterbringung einer Person. Alle anderen Bewohner kommen privat bei Familie und Freunden unter. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, die Polizei ermittelt. Gegen kurz vor 08.00 Uhr morgens konnte der Einsatz beendet werden.

