Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw gestohlen - Handtasche aus Pkw gezogen

Menden (ots)

Am Montagmorgen gegen 3.30 Uhr wurde am Bräukerweg ein Pkw gestohlen. Der graue Toyota RAV4 stand auf einem Parkplatz vor einem Haus. Die Polizei hat den Wagen zur Fahndung ausgeschrieben. Eine 83-jährige Autofahrerin wurde am Montagabend in der Pastoratstraße bestohlen. Wie sie später der Polizei berichtete, habe sie gegen 18.20 Uhr ein Mann angehalten und in ein Gespräch verwickelt. Später stellte sie fest, dass die Handtasche nicht mehr in ihrem Wagen lag. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris)

