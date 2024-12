Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Wohnhaus und Pkw - Anhänger gestohlen

Iserlohn (ots)

Am Wochenende, zwischen Freitagmittag und Sonntagmorgen, wurde Auf yHaus Hennen in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich Zugang über einen Kellereingang und stahlen unter anderem Bargeld.

In der Nacht zum Montag wurde am Grasweg ein Wohnanhänger aufgebrochen. Der oder die Täter entwendeten Zigaretten und einen Werkzeugkoffer. Am Dohlenweg zogen Unbekannte einen Rucksack aus einem schwarzen Skoda Superb. Zwischen Samstagabend und Montagmorgen beschädigten Unbekannte das Dreiecksfenster eines an der Handwerkerstraße geparkten schwarzen BMW 3L und durchwühlten den Wagen. Zwischen Samstag- und Montagmittag wurde Im Hasenwinkel ein grauer Suzuki Swift durchwühlt.

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen entwendeten Unbekannte an der Landhauser Straße einen Anhänger mitsamt einer Leerrolle für Glasfaserkabel. (cris)

