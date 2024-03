Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aggressive Frau

Kaiserslautern (ots)

Außer Rand und Band befand sich am Samstag, 30.03.2024, gegen 17:19 Uhr eine 37-jährige Frau. Nachdem sie zuvor randaliert und eine Person bespuckt hatte, wurde ihr ein Platzverweis erteilt. An einem Kiosk in der Hellmut-Hartert-Straße entriss sie einem dortigen Kunden dessen Bier. Als dieser die Frau festhalten wollte, warf sie ihm die Bierflasche in das Gesicht, woraufhin die Brille zerbrach. Aufgrund der psychischen Auffälligkeit der Frau wurde sie nach Entnahme einer Blutprobe einem Krankenhaus zugeführt. Der Mann wann wurde durch den Angriff lediglich leicht verletzt.|wey

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell