Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gebäudebrand Leinefelde

Nordhausen (ots)

Am 05.04.2025 / 01:15 Uhr ereigneten sich in einer Wohnung in der Leinefelder Konrad-Martin-Straße aus bislang unbekannter Ursache mehrere Explosionen. Dadurch geriet diese in Brand und beschädigte eine Wasserleitung, aus der unkontrolliert Wasser in die betreffende Wohnung lief. Dieses ergoss sich in der weiteren Folge auch in die Wohnung darunter. Der 47jährige Wohnungsinhaber wurde bei dem Brand schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund der Rauchentwicklung, die sich über das Treppenhaus ausbreitete, mussten 7 Personen und ein Hund aus den Wohnungen des betroffenen Hauseinganges evakuiert werden. Eine dieser Personen wurde dabei leicht verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr war mit 60 Kameraden vor Ort und bekämpfte den Brand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150.000,-EUR geschätzt. Die 8 Wohnungen des Hauseinganges sind vorläufig nicht bewohnbar, da die Warmwasserversorgung abgestellt werden musste. Durch die PI Eichsfeld wurde Anzeige erstattet. Die Kriminalpolizei hat in der weiteren Folge die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell