Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Einzelhandel

Bad Langensalza (ots)

In der vergangenen Nacht versuchten Unbekannte gewaltsam in einen Einzelhandel in der Rathausstraße einzudringen. Der oder die Täter beschädigten die Außentür erheblich und verursachten hierbei einen Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Beim Versuch, in das Objekt einzudringen, scheiterten die Täter jedoch. Wer kann Hinweise geben? Wem sind in der Nacht zu Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 zu melden.

Aktenzeichen: 0086940

