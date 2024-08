POL-NB: Nachmeldung zur Pressemitteilung Badeunfall am Strand im Seebad Ahlbeck

PR Wolgast (ots) - Am heutigen Sonntag (25.08.2024) gegen 04:30 Uhr ging bei der Polizei und der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald der Hinweis zu einer Rauchentwicklung in Menzlin ein. Es stellte sich heraus, dass auf dem Gelände eines ansässigen Agrarbetriebes in Menzlin rund 700 Strohballen in Brand gerieten. Gegenwärtig sind die Feuerwehren aus Murchin, Groß Polzin und Menzlin mit insgesamt ...

