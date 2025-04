LPI-NDH: Aktueller Polizeieinsatz im Bratwurstmuseum

Breitenworbis (ots) - In einem Markt in Breitenworbis wurde einer Frau am Donnerstagmorgen nach dem Einkauf die Geldbörse entwendet. Zunächst habe die Frau ihren Angaben nach einen Einkauf in der Weststraße getätigt, diesen bezahlt und anschließend festgestellt, dass das in der Kleidung verstaute Portemonnaie durch Unbekannte entnommen wurde. Der entstandene Beuteschaden beträgt mehrere hundert Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

