POL-Bremerhaven: 13-Jähriger quert Georgstraße mit E-Scooter und wird von Auto erfasst

Bremerhaven (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 13-Jähriger leicht verletzt wurde, kam es am gestrigen Montag, 2. Dezember, in Bremerhaven-Geestemünde. Dabei hatte der Schüler offenbar mehrere Schutzengel.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Junge gegen 14.35 Uhr mit einem E-Scooter die Fahrbahn der Georgstraße in Richtung Nansenstraße queren. Er nutzte einen Moment, als der Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen stockte, und begann, über die Straße zu rollen. Worauf der Junge aber nicht geachtet hatte: Auf der linken Fahrbahn floss der Verkehr weiter. Kurz vor der Straßenmitte wurde er von einem Hyundaifahrer erfasst, der die Georgstraße in nördlicher Richtung befuhr. Der 64-Jährige am Steuer hatte keine Gelegenheit, den 13-Jährigen rechtzeitig wahrzunehmen und zu bremsen.

Rettungskräfte der Bremerhavener Feuerwehr untersuchten den Jungen vor Ort und übergaben ihn dann seinen Erziehungsberechtigten. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen auf circa 5.000 Euro.

