POL-Bremerhaven: Beamte befreien Bock von Baustelle

Bremerhaven (ots) - Unbekannte Täter sind am gestrigen Donnerstagabend, 28. November, in ein Einfamilienhaus am Marschbrookweg in Bremerhaven-Grünhöfe eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen die Täter eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Haus. Der Tatzeitraum lag zwischen 16 und 21.30 Uhr, als die Bewohner nicht vor Ort waren. ...

