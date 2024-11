POL-Bremerhaven: Prävention von Taschendiebstählen: Besondere Sprüh-Aktion der Polizei auf dem Weihnachtsmarkt

Bremerhaven (ots) - Die Polizei Bremerhaven ermittelt wegen eines schweren Raubes an der Rickmersstraße im Stadtteil Lehe. Nach Aussage des 44-jährigen Geschädigten war dieser am frühen Dienstagmorgen, 26. November, gegen 5.25 Uhr auf dem südlichen Gehweg in Richtung Hafenstraße zu Fuß unterwegs. In Höhe der ...

