POL-Bremerhaven: Ermittlungen wegen schweren Raubes: Wer hat Überfall an der Rickmersstraße beobachtet?

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt wegen eines schweren Raubes an der Rickmersstraße im Stadtteil Lehe. Nach Aussage des 44-jährigen Geschädigten war dieser am frühen Dienstagmorgen, 26. November, gegen 5.25 Uhr auf dem südlichen Gehweg in Richtung Hafenstraße zu Fuß unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle "Goethestraße" bemerkte er eine weinende Frau. Als sich der Mann nach deren Wohlbefinden erkundigte, sei er plötzlich auf aggressive Weise von zwei Männern angesprochen worden. Ohne weitere Vorwarnung sei er dann mit einem noch unklaren Gegenstand geschlagen und am Boden liegend getreten worden. Nachdem die Männer von ihm abgelassen und sich entfernt hatten, habe er festgestellt, dass seine Geldbörse fehlte. Die weinende Frau war ebenfalls nicht mehr vor Ort. Der 44-Jährige habe sich dann auf den Heimweg gemacht und erst später die Polizei eingeschaltet. Zeugen, die den Tatverlauf beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0471/953-4444 zu melden.

