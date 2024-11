Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher in Schiffdorferdamm - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in ein Einfamilienhaus in Bremerhaven-Schiffdorferdamm eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die Täter die längere Abwesenheit der Bewohner, um sich Zugang zum Haus an der Gagelstraße zu verschaffen. Dabei stiegen sie mutmaßlich auf einen Gartenstuhl, um ein Fenster zum Haus zu öffnen und so ins Gebäude zu gelangen. Hier durchwühlten sie mehrere Schränke und suchten nach Beute. Informationen zum Stehlgut liegen noch nicht vor. Die Tat ereignete sich im Zeitraum vom 20. November, 6 Uhr, bis 26. November, 8.20 Uhr. Wer in dieser Zeit im Bereich Gagelstraße/Postbrookstraße auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-3321 anzurufen.

Damit auch Sie sich vor Einbruch schützen können, empfiehlt die Polizei folgendes:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

- Mülltonnen, Gartenmöbel oder Leitern sollten nicht in der Nähe von Fenstern und Balkonen stehen. Diese dienen den Tätern als Einstiegshilfe.

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen - Einbrecher finden jedes Versteck!

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, die Einbrecher für ihre Zwecke nutzen können. Das gilt auch für die sozialen Netzwerke: Seien Sie achtsam beim Posten von Urlaubsbildern und -informationen, auch als Statusmeldungen in sozialen Netzwerken oder Programmen wie Whatsapp. Potenzielle Einbrecher könnten die Plattformen als Informationsquelle nutzen.

- Sorgen Sie dafür, dass Ihre Wohnung oder ihr Haus auch bei längerer Abwesenheit einen bewohnten Eindruck macht: Bewegungsmelder und programmierbare Zeitschaltuhren können für Licht sorgen. Eine Vertrauensperson sollte, wenn möglich, die Jalousien morgens hochziehen und bei Nacht wieder herunterzulassen sowie auch den Briefkasten leeren.

Prinzip "Wachsamer Nachbar"

Sind Ihre Nachbarn im Urlaub oder gerade einfach nicht zu Hause? Wenn Sie Personen oder Fahrzeuge beobachten, die sich in Ihrer Nachbarschaft verdächtig verhalten, rufen Sie die Polizei unter 110. Achten Sie auch auf ungewohnte Geräusche!

Weitere Informationen finden Sie unter www.k-einbruch.de.

Für alle weiteren Fragen rund um das Thema Einbruchschutz steht Ihnen das Präventionsteam der Polizei Bremerhaven unter praevention@polizei.bremerhaven.de gern zur Verfügung.

