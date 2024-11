POL-Bremerhaven: Hoher Sachschaden nach Fahrt unter Alkoholeinfluss

Bremerhaven (ots) - Eine Augenzeugin alarmierte am gestrigen Mittwochnachmittag, 20. November, nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus die Polizei Bremerhaven. Die Zeugin kehrte gerade von einem Einkauf in die Straße Am Jedutenberg zurück, als sie gegen 15.45 Uhr drei circa 30 bis 40 Jahre alte Männer, von denen zwei maskiert waren, vor dem Haus ihrer Mutter ...

