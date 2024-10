POL-W: POL W: W-Folgemeldung: FOTO 22-Jähriger in Wuppertal vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Wuppertal (ots) - Ein 22-jähriger Mann wird seit heute Morgen (02.10.2024, 11:00 Uhr) in Wuppertal vermisst. Zuletzt wurde er in der Kreuzstraße in Oberbarmen gesehen. Der junge Mann ist circa 1,60m groß und hat Trisomie 21. Er kann wenig sprechen und ist nicht in Wuppertal zuhause, daher auch nicht orientiert. Er trägt vermutlich eine weiße Hose und einen ...

