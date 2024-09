Freiwillige Feuerwehr Marienheide

FW Marienheide: Einladung zur Einweihung des Anbaus am Feuerwehrgerätehaus Kalsbach am 21. September 2024

Bild-Infos

Download

Marienheide (ots)

Am Samstag, den 21. September, lädt die Löschgruppe Kalsbach der Feuerwehr Marienheide herzlich zur feierlichen Einweihung des Anbaus des Feuerwehrgerätehauses in Kalsbach ein. Nach zwei Jahren Bauzeit, die im Juni 2022 begann, ist der Erweiterungsbau nun fertiggestellt.Mit einer zusätzlichen Fläche von 350 Quadratmetern und drei neuen Stellplätzen für Einsatzfahrzeuge und Abrollcontainer, wird der Standort in Kalsbach als zweitgrößter der Feuerwehr Marienheide seiner wichtigen Rolle gerecht.

Die Einweihungsfeier beginnt um 14:00 Uhr mit einem Festkommers, zu dem zahlreiche Gäste erwartet werden. Unter den Ehrengästen befindet sich auch die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen, Ina Scharrenbach.

Ab 15:00 Uhr bietet die Veranstaltung ein vielfältiges Programm für Groß und Klein. Es gibt eine Kinderbelustigung, eine Fahrzeugausstellung und die Möglichkeit, das neue Feuerwehrgerätehaus zu besichtigen. Den Abschluss des Tages bildet ab 19:00 Uhr die Blaulichtparty mit DJ Passi.

Für das leibliche Wohl der Gäste wird während der gesamten Veranstaltung bestens gesorgt sein. Die Löschgruppe Kalsbach freut sich auf eine rege Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Marienheide, übermittelt durch news aktuell