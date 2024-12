Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannte beschädigen Schul-Fassade - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Unbekannte haben am zurückliegenden Wochenende die Fassade eines Schulgebäudes am Mecklenburger Weg in Bremerhaven-Leherheide beschädigt. Die unbekannten Täter fügten der Fassade auf noch unbekannte Weise Löcher zu. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Der Hausmeister der Friedrich-Ebert-Schule bemerkte die Beschädigungen am heutigen Montag, 2. Dezember, gegen 9.30 Uhr. Am vergangenen Freitagvormittag waren die Schäden noch nicht da. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0471/953-3221 entgegen.

