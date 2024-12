Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schoko-Dieb schubst Verkäuferin und flüchtet

Bremerhaven (ots)

In der Weihnachtszeit stehen Süßwaren hoch im Kurs. Aktuell vor allem jene heißbegehrte Schokolade, die mit Pistaziencreme gefüllt ist. Gar nicht süß hingegen verhielt sich am Montagnachmittag ein junger Ladendieb, der genau solch einen Schokoriegel in einem Innenstadtgeschäft stahl und die Verkäuferin auch noch körperlich anging.

Kurz vor 14 Uhr betrat der ca. 16-Jährige gemeinsam mit anderen Jugendlichen das Süßwarengeschäft an der Bürgermeister-Smidt-Straße in Höhe der gleichnamigen Bushaltestelle. Die Verkäuferin beobachtete, wie der junge Mann einen der orientalischen Schokoriegel in seiner Jackentasche verstaute und dann den Laden verließ, ohne zu zahlen. Als sie sich ihm in den Weg stellte, schubste der Jugendliche die Frau weg, wobei diese mit dem Arm gegen einen Metallpfeiler prallte. Anschließend rannte der mit einer schwarzen Jacke und einer weißen Hose bekleidete Ladendieb in Richtung Preßburger Straße davon. Die Polizei (Telefon 0471/953-3321) ermittelt wegen räuberischen Diebstahls und nimmt Hinweise entgegen.

