Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fernseher aus Keller entwendet

Mühlhausen (ots)

In der Sondershäuser Landstraße betraten Unbekannte widerrechtlich ein Mehrfamilienhaus. In dem Kellergeschoss wurde in ein Abteil in der Zeit von Mittwoch 20 Uhr bis Donnerstag 14 Uhr gewaltsam eingebrochen. Erbeutet wurden aus dem Inneren ein Fernseher und ein Akkuschrauber. Der entstandene Sach- und Beuteschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0086042

