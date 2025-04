Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wiesenbrand Kella

Nordhausen (ots)

Am 05.04.2025 / 23:00 Uhr geriet eine Wiese in Kella / Gartenweg auf bislang unbekannte Weise in Brand. Betroffen war eine ca. 500m² große Fläche in der Nähe des Sportplatzes, die von der Feuerwehr abgelöscht wurde.

