Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht zum Wochenende unterwegs

Sondershausen (ots)

Am Samstag, den 05.04.2025, gegen 15:30 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser einen PKW VW in der Albert-Kuntz-Straße in Sondershausen. Hierbei stellten sie fest, dass der 38-jährige Fahrer des Fahrzeugs unter Einwirkung von Cannabis am Steuer saß. Es folgten eine Blutentnahme im Krankenhaus sowie eine Anzeige wegen des Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel, denn auch am Wochenende und trotz Legalisierung gilt: "willst du keine Anzeige kassieren - anstatt zu fahren, geh lieber spazieren."

