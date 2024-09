Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: "Polizeischutz für die Demokratie" - Kooperatives Theaterstück der Polizeiinspektion Harburg mit Künstler Alfons

Lüneburg - Buchholz i.d.N. (ots)

Die Polizei Niedersachsen tritt mit ihrem landesweiten Projekt "Polizeischutz für die Demokratie" aktiv für den Erhalt und die Stärkung der Demokratie ein. Anlässlich dieser landesweiten Initiative hat die Polizeidirektion Lüneburg in den vergangenen Jahren mehrere Projekte und Fortbildungen zur Stärkung des demokratischen Selbstverständnisses der Organisation durchgeführt und wird diese auch künftig fortsetzen. Neben regelmäßigen Veranstaltungen mit Fachvorträgen, Themenwochen, Zusammenarbeit mit jüdischen Gemeinden und der freiwilligen Selbstverpflichtung für Arbeitgeber mit Unterzeichnung der Charta der Vielfalt, wurden in der Direktion 18 sogenannte Demokratiepatinnen und Demokratiepaten ausgebildet. Die Patinnen und Paten setzen sich innerhalb der Polizei für Resilienz und historisches Bewusstsein ein und fungieren als Ansprechpersonen rund um das Thema Demokratie.

Das aktuellste Projekt in der Polizeidirektion Lüneburg unter Federführung von Polizeioberkommissarin Katrin Ragge, Polizeiinspektion Harburg, befasst sich mit dem Hinterfragen von Vorurteilen und dem Stärken demokratischer Werte innerhalb der Polizei, aber auch im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit.

Der Künstler Alfons tritt am 16.09.2024 in der Empore in Buchholz in der Nordheide mit seinem Stück "Alfons - Jetzt noch deutscherer" auf. Zehn Klassen aus dem Landkreis Harburg bekamen vorab ein "Vorbereitungspaket" zu diesem Theaterstück von Alfons zur Verfügung gestellt. Die Schülerinnen und Schüler dieser Klassen identifizieren unter Einbeziehung der Materialien gängige Vorurteile und entwickeln Handlungsstrategien, um das Unrecht, welches oftmals auf Vorurteile folgt, zu bekämpfen. Katrin Ragge ist Beauftragte für Jugendsachen im Präventionsbereich der Inspektion Harburg und begleitet das Projekt, indem sie in den jeweiligen Klassen einen Workshop zu Zivilcourage durchführt. Ziel des Austauschs ist das Ermutigen von Kindern und Jugendlichen, für sich und andere einzutreten und demokratische Werte zu stärken.

Alfons über das gemeinsame Projekt:

"Das sind meine liebsten Auftritte: Wann und wo immer ich mein Stück "Alfons - jetzt noch deutscherer" im Theater spiele, diskutiere ich im Anschluss mit Schülerinnen und Schülern über das Thema Demokratie. Und jedes Mal merke ich, wie groß das Bedürfnis und wie wichtig dieser Austausch ist - nicht nur für die Jugendlichen, sondern mindestens genauso für mich. Als Katrin Ragge von der Polizei Harburg mir von dem Projekt "Polizeischutz für die Demokratie" erzählte, war die Idee also sofort klar: Wir sollten unbedingt zusammen etwas auf die Beine stellen! Und dank Katrin Ragges unermüdlichem Einsatz ist aus dieser Idee auch schnell Wirklichkeit geworden. Deshalb freue mich nicht nur riesig auf die Diskussionen mit den Schülerinnen und Schülern, sondern erstmals auch auf einen spannenden Austausch mit den teilnehmenden Polizistinnen und Polizisten, vor deren verantwortungsvoller Aufgabe für unsere Demokratie ich riesigen Respekt habe."

Auch in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Harburg findet ein Workshop für Kolleginnen und Kollegen statt. Inhalt ist hier vor allem das Erkennen von Vorurteilen, die Auswirkungen von sogenanntem "Schubladendenken" und Negativerfahrungen auf den täglichen Dienst und der Abbau von daraus entstehenden Falschannahmen und Hemmnissen.

Polizeipräsident Thomas Ring sagt dazu:

"Ich bin begeistert von dem gemeinsamen Lernen von Alfons, Schülerinnen und Schülern und Mitarbeitenden unserer Organisation Polizei. Mit den Workshops wird die Möglichkeit geschaffen, sich auch kritischen Themen spielerisch zu nähern - ein solcher Austausch kann Grenzen überwinden. Wir dürfen die freiheitliche Demokratie nicht als selbstverständlich nehmen, dies lehrt uns die Geschichte. Die Polizei und der Öffentliche Dienst müssen stets wachsam sein und aktiv für den Erhalt der Demokratie eintreten. Indem wir ihre Werte aktiv leben und uns mit unserem eigenen Handeln selbstkritisch auseinandersetzen, schützen und bewahren wir sie. Ich freue mich sehr auf das Theaterstück und die Ergebnisse dieses Projekts."

Polizeipräsident Thomas Ring wird das Theaterstück von Alfons am 16.09.2024 besuchen. Beginn des Stücks ist um 20:00 Uhr. Vorher wird Herr Ring zwischen 18:45 - 19:30 Uhr mit Alfons zu dem Projekt ins Gespräch kommen. Medienvertretende sind zu diesem Gespräch herzlich eingeladen. Eine Vorabanmeldung über die Pressestelle der Polizeidirektion Lüneburg ist zwingend erforderlich.

