Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Im Schatten der Dämmerung

Roßleben (ots)

Am Samstag, den 05.04.2025, gegen 23:00 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Kyffhäuser die Information, dass es in Roßleben, in der Ziegelrodaer Straße, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam. Unbekannte nutzten in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 23:00 Uhr nicht nur die Dämmerung, sondern auch die Abwesenheit der Bewohner aus und verschafften sich unbefugt Zutritt zum Wohnhaus. Als die Bewohner gegen 23:00 Uhr wieder nach Hause kamen, stellten sie den Einbruch fest und verständigten umgehend die Polizei. Beamte der Kriminalpolizei waren zudem auch vor Ort und sicherten umfangreiche Spuren.

Haben Sie im benannten Zeitraum im Bereich der Ziegelrodaer Straße in Roßleben verdächtige Wahrnehmungen machen können, können Sie Angaben zur Tat oder möglichen Tatverdächtigen machen? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter 03631 - 960 oder bei der Polizeiinspektion Kyffhäuser unter den unten stehenden Kontaktdaten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell