Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf - Sachbeschädigung an Service- und Auszahlautomaten der Sparkasse in Alfeld

Hildesheim (ots)

ALFELD (bue). Im Zeitraum vom 07.02.2025 gegen 13.00 Uhr bis zum 08.02.2025 gegen 16:30 Uhr kommt es durch derzeit Unbekannte zu einer Sachbeschädigung an fünf Service- und Auszahlautomaten der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine in der Hauptfiliale in Alfeld. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Bedieneinheiten der Service- und Auszahlautomaten augenscheinlich mit Sekundenkleber unbrauchbar gemacht. Personen die Hinweise zum Sachverhalt geben können werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-80730) in Verbindung zu setzen.

