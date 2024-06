Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht auf Verbrauchermarktparkplatz in Jever - Hinweise an die Polizei

Jever (ots)

Am Dienstagabend ereignete sich gegen 21:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Adolf-Ahlers-Straße in Jever ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Hier wurde ein geparkter Pkw BMW durch ein in eine Parklücke fahrendes oder aus dieser ausfahrendes Fahrzeug am linken Kotflügel beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell