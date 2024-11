Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Reifendiebstahl von Autohausgelände

Idar-Oberstein (ots)

In der Zeit von Donnerstag (31.10.) bis Montag (04.11.) sind Unbekannte auf das Betriebsgelände eines Autohauses am Kaufacker in Idar-Oberstein gelangt. Dort haben sie einen Container aufgebrochen und Reifen inklusive Felgen entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden in mittlerer vierstelliger Höhe.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zur Tat machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Idar-Oberstein unter 06781-5610 in Verbindung zu setzen.

