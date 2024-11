Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht mit Gefährdung des Gegenverkehrs

Taben-Rodt/B51 (ots)

Am Dienstag, den 12.11.2024 kam es gegen 09:00 Uhr auf der B51, zwischen Taben-Rodt und der saarländischen Landesgrenze, zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher in der Folge unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Ein PKW der Marke Volkswagen, vermutlich Modell Up oder Polo 4, Farbe Grün, scherte im für ihn kaum einsehbaren Kurvenbereich auf den linken Fahrstreifen aus um einen vorausfahrenden LKW zu überholen. Hierbei übersah der Fahrzeugführer den sich auf der Gegenfahrbahn befindlichen PKW des Geschädigten. Ein Zusammenstoß konnte durch den Geschädigten nur durch Ausweichen nach rechts in den Grünstreifen neben der Fahrbahn vermieden werden. Es entstand erheblicher Sach- jedoch kein Personenschaden. Das unfallverursachende Fahrzeug setzte seine Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Mettlach.

Zeugen des Unfalls, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter 06581-91550 oder per E-Mail unter pisaarburg@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell