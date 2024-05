POL-PDMY: Mayen - Mission Kriminalpolizei- Vom Bewerber zum Ermittler

Ettringen, Obermendiger Straße (ots) - In der Nacht vom 05. auf 06.05.2024 entwendeten bislang unbekannte Täter ein Türschloss eines in einem Carport geparkten, weißen, Pkw, Ford Fiesta. Das Schloss wurde fachmännisch und ohne größere Schäden zu hinterlassen, von dem Türgriff abgebaut. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Mayen Pressestelle Telefon: ...

