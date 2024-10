Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Defekte Bremsen führen zur Untersagung der Weiterfahrt

BAB 6 - Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Am gestrigen Nachmittag kontrollierten die Spezialisten der Schwerverkehrsüberwachung einen Sattelzug auf der BAB 6 bei Bruchmühlbach-Miesau. Den geschulten Augen entging nichts. An der Sattelzugmaschine, waren neben total verschlissenen Bremsbelägen auch ein Teil der kompletten Druckluftbremsanlage vorsätzlich stillgelegt worden, um eine Weiterfahrt zu ermöglichen. Der mit über 22 Tonnen Stückfracht beladene Sattelzug, war daher ein tickende Zeitbombe. Aufgrund der erheblichen Mängel an der Bremsanlage, musste eine Reparatur vor Ort erfolgen. Aus diesem Grund, wurde die Sattelzugmaschine kurzer Hand an die Kette gelegt um somit eine Weiterfahrt bis zur ordnungsgemäßen Reparatur zu verhindern. Auf den 37-jährigen Fahrer bzw. dessen Firma kommen nun Bußgelder im dreisteligen Bereich zu. Diese mussten vor Ort durch eine Sicherheitsleistung hinterlegt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell