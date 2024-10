Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch auf Tunnelbaustelle

Imsweiler (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es auf der Tunnelbaustelle an der B 48 zu einem Einbruchsdiebstahl. Die bislang unbekannten Täter schnitten auf der südlichen Tunnelseite die Außenumzäunung auf und drangen in das Hauptgebäude sowie einen Baucontainer ein. Entwendet wurden unter anderem zahlreiche Werkzeuge, Elektrogeräte, Kupferkabel sowie ein zugelassener Fahrzeuganhänger. Der Schaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell