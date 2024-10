Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Ulmet (ots)

Gestern Nachmittag parkte die Geschädigte im zeitraum 12:00 Uhr bis ca. 12:45 Uhr ihren dunkelblauen GLA-Mercedes in der Schulstraße vor Anwesen 9. Bislang unbekannter Unfallverursacher muss in dieser Zeit mit seinem Fahrzeug den geparkten Pkw gestreift und nach dem Zusammen-stoß die Örtlichkeit ohne Angaben seiner Beteiligung verlassen haben. Am geparkten Auto der Geschädigten entstand ein Streifschaden über die gesamte Fahrzeugseite. Hat hier jemand eine sachdienliche Beobachtung machen können? Hinweise bitte an die POLIZEI Kusel unter 06381-919-0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de |pikus

