Polizei Köln

POL-K: 250422-1-K Fahrzeugkontrolle am Kennedy-Ufer - Drogen, mehrere Kilogramm Lachgaskartuschen und BMW sichergestellt

Köln (ots)

Bereitschaftspolizisten haben in der Nacht zu Samstag (19. April) bei einer Fahrzeugkontrolle in Köln-Deutz diverse Drogen, mehrere Waffen, rund 1.700 Euro mutmaßliches Dealgeld in kleiner Stückelung und einen BMW beschlagnahmt. Die beiden Fahrzeuginsassen (Fahrer: 26, Beifahrer: 24) waren den Einsatzkräften am Kennedy-Ufer aufgefallen und am Auenweg angehalten worden.

Im Kofferraum des schwarzen BMW lagen knapp 16 Kilogramm an Lachgaskartuschen. In der Mittelkonsole griffbereit ein verbotenes Einhandmesser und ein Teleskopschlagstock. Neben rund 50 E-Zigaretten fanden die Polizistinnen und Polizisten in mehreren Ablagefächern des Wagens Haschisch, Cannabis, mutmaßliches Heroin, Metamphetamine, Tabletten, weißes Pulver und diverse verschreibungspflichtige Medikamente. Die beiden Männer erwarten nun entsprechende Strafverfahren. (cr/al)

