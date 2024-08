POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall auf Autobahn

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am vergangenen Montag (19.08.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter ein schwarzes Pedelec der Marke I:SY in der Proviantbachstraße. Gegen 16.00 Uhr versperrte ein 36-jähriger Mann sein Pedelec vor einem Wohnhaus in der Proviantbachstraße. Als er gegen 16.30 Uhr zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die ...

