POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Radfahrer durch Pkw schwer verletzt

Horb am Neckar (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der L370 bei Horb am Neckar erleidet ein Radfahrer schwere Verletzungen.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 68jähriger Nissan-Fahrer gegen 15:40 Uhr die Landesstraße 370 von Mühlen kommend in Fahrtrichtung Horb am Neckar. Offenbar aufgrund der tiefstehenden Sonne, übersah er hierbei auf einer leichten Anhöhe einen vor ihm in selber Richtung fahrenden Rennradfahrer und kollidierte mit diesem. Rad und Fahrer wurden dabei aufgeladen und über den Nissan hinweg abgeworfen.

Der Radfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Außerdem entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro.

Kay Erlenmayer, Pressestelle

