PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einsatz dauert zu lange - Feuerwehrmann beleidigt +++ Jugendliche nach Diebstahl festgenommen +++ Einbrecher in Reihenaus am Werk +++ Einbrecher scheitert an Fensterscheibe

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einsatz dauert zu lange - Feuerwehrmann beleidigt, Bad Homburg, Niederstedter Straße, Sonntag, 25.02.2024, 12.40 Uhr

(da)Einem 63-jährigen Mann aus Oberursel dauerte am Sonntag ein Feuerwehreinsatz in Bad Homburg vermutlich zu lange, weshalb er einen Feuerwehrmann beleidigt haben soll. Gegen 12.40 Uhr kam es zu einem Einsatz in der Niederstedter Straße. Die Einsatzkräfte waren mit mehreren Löschfahrzeugen vor Ort. Eines der Fahrzeuge hinderte nun den 63-Jährigen daran, mit seinem Auto von einem Parkplatz zu fahren. Als er daraufhin die Einsatzkräfte aufforderte, das Löschfahrzeug zur Seite zu fahren und diese seiner Bitte mit Verweis auf den laufenden Einsatz nicht nachkamen, soll er einem Feuerwehrmann den Mittelfinger gezeigt und ihn zudem verbal beleidigt haben. Der betroffene Feuerwehrmann erstattete Anzeige, weshalb die Polizei nun gegen den Mann aus Oberursel ermittelt.

2. Jugendliche nach Diebstahl festgenommen, Bad Homburg, Ober-Eschbach, Ober-Eschbacher Straße, Samstag, 24.02.2024, 0.35 Uhr

(da)In Bad Homburg ist es der Polizei am Samstag gelungen, zwei jugendliche Diebe festzunehmen. Gegen 0.35 Uhr bemerkte ein Mann in der Ober-Eschbacher Straße, wie sich zwei Unbekannte an seinem Mercedes zu schaffen machten und eine Tasche daraus entwendeten. Er rief die Polizei. Mehrere Streifen rückten aus und entdeckten in Tatortnähe zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren aus Eschborn, die vor den Beamten flüchteten. Deren Flucht war jedoch vergebens und sie konnten alsbald festgenommen werden. Beide kamen zur Polizeistation Bad Homburg, wo sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Eltern übergeben wurden.

3. Einbrecher in Reihenaus am Werk,

Königstein-Mammolshain, Am Haideplacken, Samstag, 24.02.2024, 19 Uhr bis 19.15 Uhr

(da)Die Bewohner eines Reihenhauses im Königsteiner Stadtteil Mammolshain sind am Samstag Opfer von Einbrechern geworden. Durch eine eingeschlagene Fensterscheibe gelangten die bislang unbekannten Täter zwischen 19 Uhr und 19.15 Uhr in das Innere des Wohnhauses in der Straße "Am Haideplacken". Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten, bis sie auf diverse Schmuckstücke und Bargeld stießen. Mit dieser Beute entkamen sie unerkannt. Da bislang keine Hinweise auf die Täter vorliegen, bittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Zeugenhinweise.

4. Einbrecher scheitert an Fensterscheibe, Bad Homburg, Dornholzhausen, Kälberstücksweg, Sonntag, 25.02.2024, 8.45 Uhr bis 19 Uhr

(da)Am Sonntag scheiterte ein Einbrecher bei seinem Einbruchsversuch in Bad Homburg-Dornholzhausen. Der Unbekannte versuchte zwischen 8.45 Uhr und 19 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Dieses hielt jedoch seinen Versuchen stand, weshalb der Täter unverrichteter Dinge die Flucht antrat. Er hinterließ einen Schaden von rund 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

