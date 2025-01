Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Fußgängerin wird bei Unfall schwer verletzt

Mühlacker (ots)

Schwer verletzt worden ist am Dienstagmorgen eine Fußgängerin, die von einem Pkw-Lenker angefahren wurde.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich die 65-Jährige gegen 06:30 Uhr fußläufig auf dem Gehweg der Pforzheimer Straße in Mühlacker. Zeitgleich befuhr ein 37-jähriger Skoda-Fahrer die Pforzheimer Straße in Richtung Pforzheim und beabsichtigte nach links in eine Tankstelleneinfahrt abzubiegen. Beim Einbiegen übersah der 37-Jährige mutmaßlich die Frau und es kam zum Zusammenstoß. Die 65-jährige Fußgängerin musste in der Folge mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Polizeirevier Mühlacker hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07041 96930 zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

