Polizei Köln

POL-K: 250424-4-K Rollerfahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle und fährt Polizisten an - Drogen und Piaggio sichergestellt

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Wache Kalk haben Mittwochnacht (23. April) auf der Rösrather Straße in Ostheim einen unter Drogeneinfluss stehenden Rollerfahrer (19) vorläufig festgenommen. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, bei dem Versuch sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen, einen Polizisten angefahren und leicht verletzt zu haben.

Da Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln bei dem 19-Jährigen vorlagen, ließen Polizisten ihm zudem eine Blutprobe entnehmen. Den Roller ließen sie abschleppen, da gestohlene Versicherungskennzeichen an ihm angebracht waren.

Gegen 23.30 Uhr war der 19-Jährige zunächst in Kalk aufgefallen, als er ohne Beleuchtung mit seinem Roller auf der Dillenburger Straße fuhr. Doch statt auf die Anhaltezeichen zu reagieren, gab er mit seiner Piaggio Gas und soll laut Zeugen mehrere "rote" Ampeln missachtet und Fußgängerwege für die Fahrt genutzt haben. Als Einsatzkräfte den Kölner dann auf der Rösrather Straße in Ostheim stoppten, fuhr der 19-Jährige einen Beamten an und geriet dabei ins Straucheln. Bei dem Sturz erlitten beide leichte Verletzungen.

Den 19-Jährigen erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen. Unter anderem muss er sich wegen des tätlichen Angriffs auf einen Vollstreckungsbeamten sowie des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten. (cb/al)

