Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mutmaßliche Einbrecher gefasst

Kehl (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ging in der Leitstelle ein Notruf ein, in welchem durch einen aufmerksamen Zeugen ein aktueller Einbruch in ein Tabakgeschäft in der Bahnhofstraße gemeldet wurde. Die Beamten des Polizeireviers Kehl sowie die Bundespolizei reagierten blitzschnell und fuhren die Tatörtlichkeit beschleunigt an. An einer dortigen Ampel konnte ein verdächtige Fahrzeug, eins schwarzer Mercedes, festgestellt und gestoppt werden. Zwei Fahrzeuginsassen versuchten noch fußläufig zu flüchten, konnten jedoch schnell von den Einsatzkräften gefasst und vorläufig festgenommen werden. Das Diebesgut konnte ebenfalls sichergestellt werden. Die drei Tatverdächtigen im Alter zwischen 22 und 26 Jahren wurden anschließend zur Dienststelle gebracht, wo sie aus ihrer Anonymität geholt und anschließend in Gewahrsam genommen wurden. Sie müssen sich alle nun einem Strafverfahren wegen Bandendiebstahl stellen. /lk

