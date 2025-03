POL-OG: Achern, Oberachern - Rasante Verfolgungsfahrt endet mit Führerscheinentzug

Offenburg (ots) - Der 20-jährige Deutsche, der im Zusammenhang mit den Schussabgaben auf einem Parkplatz in der Schutterwälder Straße festgenommen wurde, wurde heute Nachmittag der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht in Offenburg zur Haftbefehlseröffnung vorgeführt. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Bei der Spurenabsuche auf dem Parkplatz des ...

mehr