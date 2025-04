Polizei Köln

POL-K: 250425-1-Durchsuchungseinsatz mit Spezialeinheiten - Anscheinswaffen und Safe sichergestellt

Köln (ots)

In einem bei der Polizei Köln geführten Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz haben Kriminalbeamte am Freitagmorgen (25. April) mit Unterstützung von Spezialeinheiten die Privatwohnungen von zwei Männern (20,23) in Meschenich und Bayenthal durchsucht. Die beiden Brüder stehen im Verdacht, im Besitz einer scharfen Schusswaffe zu sein und diese auch unerlaubt in der Öffentlichkeit geführt zu haben.

Im Zuge der heutigen Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte zwei Anscheinswaffen sowie einen Safe sicher. Beim Zugriff erlitt der 23-jährige Tatverdächtige leichte Gesichtsverletzungen. Es entstand Sachschaden an der Gebäudefassade sowie an einem geparkten Anwohner-Fahrzeug.

Die beim Kriminalkommissariat 15 geführten Ermittlungen insbesondere zum Verbleib der scharfen Schusswaffe dauern an. (ph/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell